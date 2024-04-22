رئيس الفريق الإستقلالي بالبرلمان يهنئ نهضة بركان ب”الموقف الشجاع”

هبة بريس – وجدة

وجه عمر حجيرة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، تهنئة الى النائب بنعبدالله عبد الحكيم رئيس النهضة البركانية بموقفهم الرياضي الشجاع.

وحسب المراسلة، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن نهنئكم على موقفكم الرياضي الشجاع يوم أمس بالعاصمة الجزائرية والذي ترك ارتياحا واسعا لدى كل فئات الشعب المغربي مع تحيات التقدير والاحترام من طرف كل عضوات وأعضاء الفريق الاستقلالي إلى كل مكونات النهضة البركانية وإلى الجماهير العريضة للقميص البرتقالي المرجع بخريطة المملكة المغربية الشامخة، مع متمنياتنا لفريقكم بمزيد من النجاحات.

وفي الأخير، حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ملهم الرياضة والرياضيين ببلادنا وأعانك الله في مشوارك ولك من زملائك في الفريق الاستقلالي كل الثناء والتضامن.