سعد لمجرد: “نسب مشاهدات أعمالي في يوتيب تأثرت بسبب قضيتي”

خولة الوادي – هبة بريس

كشف النجم المغربي، سعد لمجرد، عن سبب تراجع نسب مشاهدات أعماله في موقع “يوتيب”.

ونشر لمجرد صورة من عمله الأخير على حسابه بموقع “انستغرام مرفوقة بتدوينة جاء فيها: “أتقدم بالشكر الجزيل من أعماق قلبي باسمي وباسم أنس وفريق العمل لدعمكم المستمر وتشجيعكم لأغنيتنا الجديدة”.

وأضاف “يهمني أن أذكر ايضا أن نسبة المشاهدات قد تأثرت ببعض القيود التي فرضتها يوتيوب وذلك بمنع بعض أشكال الإعلانات بسبب قضيتي الخاصة في فرنسا”.

وتابع لمجرد مدونا: “ما أشعر به في حفلاتي لا يمكن وصفه ولا مقارنته بأي شيء؛ فهو تفاعل لا يضاهي الأرقام.. وأهم شيء هو أن يبقى حبنا دئما، وأعدكم بأنني سأواصل العمل بجهد واجتهاد لتقديم المزيد من المحتوى الجيد”