نادي المحامين بالمغرب يؤكد على قانونية قمصان فريق “نهضة بركان”

هبة بريس

رد نادي المحامين بالمغرب، على المزاعم المضللة بخصوص قانونية مصادرة قمصان فريق نهضة بركان الرياضي.

وذكر النادي في بلاغ له، أن الفيفا تسمح باستخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة والعلم الوطني حيث أنه وفقًا للمادة 10.4 من لوائح الفيفا المطبقة على جميع الملابس والمعدات، يمكن لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وبالأخص يجوز أن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني. لا توجد قيود على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على زي اللعب أو أي ملابس أخرى أو المعدات.

وأكد النادي على أن الكاف صادق على تصميم قميص فريق نهضة بركان: وفقًا للمادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، يجب أن تكون قمصان الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة المسبقة من خلال نظام CMS طرف نظام تم تحميلها بالنظام الإلكتروني للكاف. قميص فريق نهضة بركان تم تصديقه وقبوله بشكل صحيح من قبل لجنة تنظيم الكاف.

وشدد النادي على أن خارطة المغرب ليس اعلانا تجاريًا: العلم الذي يحمله قميص المملكة المغربية ليس إعلانًا. الإعلان، المعرف بأنه طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتج، يختلف عن تمثيل خريطة دولة. لوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، وفقًا للفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما أن خارطة المغرب ليست شعارًا سياسيًا بحيث أن إدراج العلم المغربي على القمصان لا يمثل أي شعار سياسي أو عرض. من الضروري توضيح هذه النقطة لرفض الادعاءات غير الصحيحة لبعض وسائل الإعلام الجزائرية “المستقلة”.

ولفت النادي إلى غياب التبرير القانوني من قبل الجمارك الجزائرية، مشيرا الى أنه حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يبرر قانونياً مصادرة القمصان على أسس تنظيمية محددة، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء.

وأشار الى التمييز وانتهاك قواعد اللعب النظيف، مضيفا أنه قد تُنظر إلى تصرفات السلطات الجزائرية على أنها شكل من أشكال التمييز الجغرافي ضد اللاعبين المغاربة، مما يتعارض مع مبادئ الفيفا لعدم التمييز ويخرق قواعد اللعب النظيف، ويسعى إلى تعطيل استعدادات الفريق بشكل غير لائق قبل مباراة حاسمة.