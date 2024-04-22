بعد تعرضها للانتقادات.. إلهام شاهين: “القفطان المغربي لا يحتاج منا لتعريف”

2024-04-22 / 14:32
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هبة بريس – فن

ردت الفنانة المصرية، الهام شاهين، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات التي طالتها بسبب نعتها للقفطان المغربي بـ”القفطان العربي”.

ونشرت الهام شاهين على حسابها بموقع “انستغرام” صورة بالقفطان المغربي مرفوقة بتعليق جاء فيه: “من أشيك الأزياء النسائية التي يعجبني ذوقها.. والتي تنسب لتراث المغرب العربي الشقيق.. القفطان أو التكشيطة المغربية.. و قد أصبح هذا الزي معروف عالميا ولا يحتاج منا لتعريف”.

و أضافت: “عمدت أن أرتديه فى مهرجان هوليوود للسينما العربيه بصفته أجمل زي من بلد عربى شقيق.. المغرب البلد المحب للفن.. والذي شاركت معهم في العديد من المهرجانات السينمائية.. وكنت دائما أتعمد إرتداء القفطان المغربي المميز.. ويشرفنا في وطننا العربي الكبير أن ينافس أزياء من بلد عربي شقيق أكبر بيوت الأزياء العالمية.. كل التحية و التقدير لكل الأشقاء بالمملكة المغربية العربية”.

2024-04-22 / 14:32
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