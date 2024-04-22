مطارات السعودية تسجل 12,50 مليون مسافر في رمضان وعيد الفطر

2024-04-22 / 13:49
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هبة بريس

بلغت أعداد المسافرين العابرين من مطارات المملكة العربية السعودية وإليها خلال شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك 12.50 مليون مسافر محلي ودولي.

وبحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودية فإن هذه الحصيلة المسجلة منذ الأول من رمضان وحتى التاسع من شوال، تمثل زيادة تجاوزت 18 بالمائة عن الرحلات والمسافرين خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد المسافرين العابرين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 5.38 ملايين مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ3.23 ملايين مسافر، ثم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنحو 1.04 مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة 2.85 مليون مسافر، وذلك في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة السعودية بوصفه محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الاستراتيجية السعودية للطيران تستهدف جعل القطاع رائد ا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات بحلول العام 2030

2024-04-22 / 13:49
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‫6 تعليقات

  1. بالفعل عرفت مطارات السعودية ارتفاع في عدد المسافرين وذاك راجع إلى الاكتضاض ماشاء الله التي عرفتها مكة المكرمة في تأدية العمرة.

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  3. انتعشت السياحة والسفر والرحلات في المملكة العربية السعودية وترفع من مستواها الاقتصادي بهذه الدولة.

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  5. ستعطي صورة رائعة واستراتجية تستهدف القطاع الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة.

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  6. قفزة نوعية جيدة وممتازة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولكن كل ما نطالب به هو تحفيظ الأسعار في مناسك العمرة والحج حتى يستفيد منها الجميع بدون استثناء.

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