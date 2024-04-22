إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 15 ملم

– الناظور: 11 ملم

– تاوريرت: 08 ملم

– طنجة: 04 ملم

– ميدلت: 02 ملم

– الحسيمة ووجدة وتطوان والرشيدية وسيدي إفني : أقل من ميليمتر