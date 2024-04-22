It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-04-22 / 13:24
6

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 15 ملم

– الناظور: 11 ملم

– تاوريرت: 08 ملم

– طنجة: 04 ملم

– ميدلت: 02 ملم

– الحسيمة ووجدة وتطوان والرشيدية وسيدي إفني : أقل من ميليمتر

2024-04-22 / 13:24
6

مقالات ذات صلة

تيزنيت : دواوير بدون إنارة والساكنة تناشد المسؤولين

2024-04-22 / 12:34

هيجان قطيع “قنشريحة الكبران” أمام قميص بركان

2024-04-22 / 11:24

الداخلة.. القوات المسلحة الملكية تنقذ 52 مرشحا للهجرة السرية

2024-04-22 / 10:57

قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية يجر عشرينيا للاعتقال بطنجة

2024-04-22 / 09:56

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2024-04-22 / 09:08

الأمن الغذائي : “صديقي” يدعو إلى تضافر الجهود

2024-04-21 / 23:43

تيزنيت : التحقيق في اعتداء مجهولين على عون سلطة

2024-04-21 / 22:37

فيديو” يتسبب في توقيف جانحين وهما يحملان سلاح ابيض

2024-04-21 / 21:00

سطات وأزمة صيدليات الحراسة…مرضى يستغيثون ومسؤولون لا يتفاعلون

2024-04-21 / 19:49

للتحسيس بأهمية تلقيح الأطفال.. وزارة الصحة تخلد الأسبوع الوطني…

2024-04-21 / 19:34

‫6 تعليقات

  1. الفلاح البسيط جد ماسة إلى نزول الامطار وخاصة في شهر أبريل ؛ الحمدلله على هذه الأمطار الأخيرة.

    رد

  2. هذه الأمطار الأخيرة التي عرفتها المملكة المغربية وبالاخص مدينة إفران التي ادخلت الفرحة والسرور على الفلاحين.

    رد

  3. انشاءالله موسم فلاحي جيد بإذن الله تعالى بعدما عانى الفلاح البسيط من حدة الجفاف .

    رد

  5. كنا ننتظرها. ان تعم على المغرب بأكمله ولكن للأسف الشديد مدينتي لم تعرف نزول المطر ليخفف شيئا ما من المزروعات الفلاحية التي أضرت بالجفاف ولكن الله قادر على كل شيء ونعم بالله العلي العظيم يرزق من يشاء بغير حساب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

  6. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولطفك بعبادك يآرب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى