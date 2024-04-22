إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 15 ملم
– الناظور: 11 ملم
– تاوريرت: 08 ملم
– طنجة: 04 ملم
– ميدلت: 02 ملم
– الحسيمة ووجدة وتطوان والرشيدية وسيدي إفني : أقل من ميليمتر
6 تعليقات
الفلاح البسيط جد ماسة إلى نزول الامطار وخاصة في شهر أبريل ؛ الحمدلله على هذه الأمطار الأخيرة.
هذه الأمطار الأخيرة التي عرفتها المملكة المغربية وبالاخص مدينة إفران التي ادخلت الفرحة والسرور على الفلاحين.
انشاءالله موسم فلاحي جيد بإذن الله تعالى بعدما عانى الفلاح البسيط من حدة الجفاف .
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين .
كنا ننتظرها. ان تعم على المغرب بأكمله ولكن للأسف الشديد مدينتي لم تعرف نزول المطر ليخفف شيئا ما من المزروعات الفلاحية التي أضرت بالجفاف ولكن الله قادر على كل شيء ونعم بالله العلي العظيم يرزق من يشاء بغير حساب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولطفك بعبادك يآرب