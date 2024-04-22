فرنسا.. نجم برنامج “ذا فويس” يصاب بطلق ناري

هبة بريس – وكالات

أصيب نجم “ذا فويس” الفرنسي، كانديجي جيراك، بجروح خطيرة مساء الأحد، في بيسكاروس بإقليم (لاند) الفرنسي، بالقرب من مطار.

وقالت السلطات إنها تلقت اتصالا يفيد بتعرض رجل لإصابة خطيرة بواسطة سلاح ناري حوالي الساعة 5:30 صباحًا، حيث تمت معالجته من قبل رجال الإسعاف، وهو الآن في حالة حرجة للغاية، بحسب ما أكدته صحيفة “سود ويست” الفرنسية.

وأضافت السلطات أن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا تعرض لإصابة في منطقة الصدر، وبينما كان واعيًا، تم إجلاؤه على وجه السرعة إلى مستشفى “أوت ليفيك في بوردو”.

ووفقًا لعدة مصادر قريبة من التحقيق، فإن الضحية هو كانديجي جيراك، المغني الذي اشتهر من خلال برنامج “ذا فويس” على قناة “تي إف “1، وهو من أصل غجري كاتالوني.

وأكدت مصادر أن الشرطة تحقق حاليًّا في الحادثة، وأنها تطرح فرضية “الحادث”، إذ يُشتبه في أن المغني أصاب نفسه أثناء التلاعب بالمسدس.