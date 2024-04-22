حركة تنقيلات جديدة تهم أعوان الجمارك لدواع إنسانية وإجتماعية
هبة بريس _ يسير الإيحيائي
علمت “هبة بريس” من مصادر جمركية مطلعة أن المدير العام للجمارك أفرج إيجابيا عن طلبات الإنتقال الإختياري لأزيد من 13 عونا جمركيا يعملون بمختلف المديريات الجهوية التابعة لتراب المملكة .
وتدخل هذه الحركية الاستثنائية في إطار التفاعل والتجاوب مع موظفي الجمارك بشكل فعال وموضوعي بعد دراسة مستفيضة لعدد من الطلبات التي تقدم أصحابها بإلتماسات نقلهم إلى مدن أو جهات أخرى كل حسب وضعيته الإجتماعية أو حسب حالات إنسانية شاذة ترى فيها الإدارة العامة للجمارك أحقية إستفاذة العون المعين من طلب التنقيل.
وعملت الإدارة العامة للجمارك في الآونة الأخيرة على مواكبة الشق الإجتماعي للجمركيين كأولوية قصوى تهدف من خلالها إلى تحفيز أسرة الجمارك على المردودية والالتزام بالمهنية في العمل،حيث أكدت عدد من التجارب في العالم أن عدم الاستقرار النفسي والإجتماعي للعمال أو الموظفين ينتج عنه إحباط كبير يؤثر سلبا على المردودية والشعور بالمسؤولية، وبالتالي تكون نتائجه كارثية سواء بالنسبة للعامل أو المشغل وفي هذه الحالة بالنسبة للعون والإدراة معا.
نفس المصادر الجمركية التي تواصلنا معها في “هبة بريس” أكدت أن هذه العملية الاستثنائية التي يمكن أن نصنفها ذات الطابع الإجتماعي والإنساني تركت صدى جد طيب وسط الجمركيين المستفيدين ليبقى الأمل يحدو البعض الآخر منهم إلى إلتفاتة مماثلة للطلبات الأخرى الواردة على الإدارة المركزية لدواع إجتماعية وإنسانية محضة يقال أنها ستجد طريقها للمعالجة والحسم في شهر ماي أو يونيو القادم.
ومعلوم أن هذه الحركة الاستثنائية في صفوف الأعوان لأسباب إجتماعية ظلت غائبة وبعيدة المنال في عهد المسؤولين السابقين بإدارة الجمارك رغم أهميتها، الشيء الذي يؤكد إنكباب الإدارة الحالية على فتح الباب أمام دراسة بعض الطلبات وإحالتها على المدير العام ضمن رؤية مهنية ستؤثر إيجابا على نفسية الجمركيين وتشعرهم بقرب الإدارة من همومهم ومشاكلهم إضافة إلى تحفيزهم لمزيد من العطاء والالتزام.
8 تعليقات
هل من المعقول أن نحتفي بتنقيل 13 عونا فقط لدواعيهم الإنسانية هذا صح هذا المقال، ثم اي تفاعل وتجاوب مع موظفي الجمارك تتحدثون عنه و هناك طلبات بالمئات لدواعي إنسانية و أسرية لم تكلف الإدارة نفسها حتى أقل الأمور و هو دراستها، للإشارة فإنه تعرف إدارة في هذه هروب جماعي لكفاءاتها و موظفيها إلى إدارات و مؤسسات أخرى توفر الاستقرار النفسي و الأسري لموظفيها.
من المهم تعزيز المردودية والالتزام بالمهنية في العمل
Hadchi li daro m3ahom mezyane saraha
كان ذلك قرار جيد
نتمنى لمزيد من الشفافية نشر و إعلان عن الأسماء المحظوظة من خلال المذكرات الادارية كما كان سابقا و لرفع الضبابية لبعض الجوانب لهاته الادارة
ولبعض مسؤوليها واسع النظر و …..
لا جديد يذكر تنزيلات بالمقاس للمقربين و إلجام الأفواه بالإستجابة لطلبين او ثلاث.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المفسدين..
13 عدد قليل مقارنة مع عدد الطلبات الموضوعة بالإدارة المركزية … لكنها البداية فقط و نتمنى أن تشمل العملية باقي الطلبات … فعلا كما قلت الموظف المنكسر اجتماعيا و ماديا و صحيا كيف له أن يقدم مردودا جيدا يشرفه أمام نفسه و يشرف إدارته … أملنا كبير في الله و في كرم السيد المدير العام …
هنيئا لهم و نتمنى أن تعم هذه البادرة الخيرة كل الجمركيين المبعدين لصالح الجميع و لصالح الوطن، و صلاح الوطن من صلاح الاسرة،
و نرجو أعادة النظر في الحركية و تبني استراتيجية أكثر ذكاء.