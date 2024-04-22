حركة تنقيلات جديدة تهم أعوان الجمارك لدواع إنسانية وإجتماعية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادر جمركية مطلعة أن المدير العام للجمارك أفرج إيجابيا عن طلبات الإنتقال الإختياري لأزيد من 13 عونا جمركيا يعملون بمختلف المديريات الجهوية التابعة لتراب المملكة .

وتدخل هذه الحركية الاستثنائية في إطار التفاعل والتجاوب مع موظفي الجمارك بشكل فعال وموضوعي بعد دراسة مستفيضة لعدد من الطلبات التي تقدم أصحابها بإلتماسات نقلهم إلى مدن أو جهات أخرى كل حسب وضعيته الإجتماعية أو حسب حالات إنسانية شاذة ترى فيها الإدارة العامة للجمارك أحقية إستفاذة العون المعين من طلب التنقيل.

وعملت الإدارة العامة للجمارك في الآونة الأخيرة على مواكبة الشق الإجتماعي للجمركيين كأولوية قصوى تهدف من خلالها إلى تحفيز أسرة الجمارك على المردودية والالتزام بالمهنية في العمل،حيث أكدت عدد من التجارب في العالم أن عدم الاستقرار النفسي والإجتماعي للعمال أو الموظفين ينتج عنه إحباط كبير يؤثر سلبا على المردودية والشعور بالمسؤولية، وبالتالي تكون نتائجه كارثية سواء بالنسبة للعامل أو المشغل وفي هذه الحالة بالنسبة للعون والإدراة معا.

نفس المصادر الجمركية التي تواصلنا معها في “هبة بريس” أكدت أن هذه العملية الاستثنائية التي يمكن أن نصنفها ذات الطابع الإجتماعي والإنساني تركت صدى جد طيب وسط الجمركيين المستفيدين ليبقى الأمل يحدو البعض الآخر منهم إلى إلتفاتة مماثلة للطلبات الأخرى الواردة على الإدارة المركزية لدواع إجتماعية وإنسانية محضة يقال أنها ستجد طريقها للمعالجة والحسم في شهر ماي أو يونيو القادم.

ومعلوم أن هذه الحركة الاستثنائية في صفوف الأعوان لأسباب إجتماعية ظلت غائبة وبعيدة المنال في عهد المسؤولين السابقين بإدارة الجمارك رغم أهميتها، الشيء الذي يؤكد إنكباب الإدارة الحالية على فتح الباب أمام دراسة بعض الطلبات وإحالتها على المدير العام ضمن رؤية مهنية ستؤثر إيجابا على نفسية الجمركيين وتشعرهم بقرب الإدارة من همومهم ومشاكلهم إضافة إلى تحفيزهم لمزيد من العطاء والالتزام.