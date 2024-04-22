بسبب حجابها.. فرنسي يبصق على مغربية ويشتمها في باريس

2024-04-22 / 11:48
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هبة بريس

تعرضت مؤثرة مغربية، لاعتداء عنصري، في باريس، بسبب حجابها.

ونقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية، أن المؤثرة فاطمة سعيدي، البالغة 22 عاماً والمقيمة في إسبانيا، تعرضت لاعتداء عنصري في باريس، بعدما أقدم رجل كبير بالسن على البصق على وجهها.

وأضافت الصحيفة، أن المؤثرة المغربية كانت تتجول رفقة صديقتها قرب برج إيفل، قبل أن تتفاجأ بهجوم شخص كان يمارس رياضة الجري عليها، حيث بصق عليها ووجه لها عبارات من السب.

وأكدت المؤثرة المغربية، أنها وثقت اعتداء الرجل الفرنسي بالصوت والصورة ونشرته في حسابها بموقع تيك توك، مؤكدة عدم تنازلها عن حقها، ومتابعة المعتدي عليها قضائياً.

2024-04-22 / 11:48
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‫9 تعليقات

  4. ونحن في المغرب نهيء لهم الطعام والشاي في البوادي والجبال والمدن لكي يضحكوا لنا بالنفاق

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  6. الفرنسيون الحتالة هم اللذين يموتون حقدا وكراهية من جانب المقيمين العرب الاجانب سيما من جانب اطر كبار واكفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  8. فرنسا ليست السعودية أو قطر أو الجزائر، بل هي دولة علمانية، يمنع نظامها اللائكي الرموز الدينية مثل ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية.

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