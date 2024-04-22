هل تنتظر الفنانة أمال صقر مولودها الأول من الرابور مسلم؟

هبة بريس – فن

أشعلت الفنانة آمال صقر، بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها الأخير.

وظهرت أمال صقر، في الفيديوهات المتداولة، ببطن منتفخ حاولت إخفاءه بلباس أسود فضفاض.

وتساءل النشطاء، حول احتمال حمل أمال صقر وانتظار مولودها الأول من الرابور مسلم.

هذا ويشار الى أن الثنائي تزوجا سنة 2019، بعد علاقة حب أثارت جدلا وضجة واسعتين.