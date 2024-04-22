قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية يجر عشرينيا للاعتقال بطنجة

2024-04-22 / 09:56
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تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يتمثل في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بداخل سيارة يستغلها المشتبه به في هذا النشاط الإجرامي، على أجهزة لاسلكية وهواتف محمولة، فضلا عن 758 شريحة هاتفية ومجموعة من المعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.

2024-04-22 / 09:56
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