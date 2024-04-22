“الكاف” يعلق على إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري

هبة بريس

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء أمس الأحد، بيانا رسميا بخصوص إلغاء مباراة نادي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال الكاف في بيانه “لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، توتال إنيرجيز، بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررا”.

و أضاف الكاف “ستُحال القضية على الهيئات المختصة .. كما نتقدم بالاعتذار عن أي إزعاج لحق برُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير”.