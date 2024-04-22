قبل أسابيع.. فريق نهضة بركان لعب بـ”قميصه الرسمي” بجنوب افريقيا المعادية للوحدة الترابية

2024-04-22 / 09:12
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هبة بريس

في سياق الحديث عن حماقات وصبيانية نظام الكابرانات، الذي منع فريق نهضة بركان، من اللعب بقميصه الرسمي الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة، بعد احتجازه لساعات طويلة في المطار، بدعوى عدم قانونية.

واستحضر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، محطات مرور فريق نهضة بركان، بمنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية.

وتداول النشطاء، صورا وفيديوهات من المباراة التي جمعت فريق نهضة بركان بفريق سيخوخون يونايتد، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولعب الفريق المغربي، بقميصه الرسمي الذي يحمل خريطة المغرب بصحرائه الكاملة، على أرض جنوب افريقيا، المعروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة، ودعمها للأطروحة الانفصالية.

هذا ويشار الى أنه تقرر عدم إقامة مباراة نهضة بركان ضد إتحاد العاصمة الجزائري، التي كانت مقررة مساء أمس الأحد بالعاصمة الجزائر، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسبب أزمة القمصان.

2024-04-22 / 09:12
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تعليق واحد

  1. يجب اعتماد قمصان بخريطة المغرب من طنجة إلى الكويرة في كل الرياضات وان تكون الخريطة اكبر شوي

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