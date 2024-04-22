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طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2024-04-22 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من شرق الأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب أن تكون الأجواء حارة قليلا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مع تناثر الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسهول الأطلسية الوسطى وبأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، و ما بين 12 و 18 درجة بسوس، والأقاليم الصحراوية للمملكة، وأقصى الجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 06 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

2024-04-22 / 09:08
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