تيزنيت : التحقيق في اعتداء مجهولين على عون سلطة

باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن تيزنيت ، بتعليمات من النيابة العامة ، أبحاثها في شأن تعرض ” عون سلطة ” للضرب والجرح ، مساء السبت – الأحد، و سط المدينة .

وقالت مصادرنا ، ان الضحية تم نقله للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات، فيما البحث جاري على المشتبه فيهما، وهما شابين كانا على متن دراجة نارية، نفدوا اعتداءهم على عون السلطة ،

جرى ذلك بالقرب من مدرسة العين الزرقاء بحي افراك، في نفس المكان الذي كان سابقا مسرحا لجريمة الاعتداء و السرقة لإحدى السيدات بالمدينة.