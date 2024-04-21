سمعو الناس شنو قالو على مسألة إلغاء عيد الأضحى مع توالي سنوات الجفاف

2024-04-21 / 21:29
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2024-04-21 / 21:29
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