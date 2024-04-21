قائد أركان الجيش الاسرائيلي يعلن استمرار القتال بغزة

2024-04-21 / 20:54
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، “صادق على خطط لاستمرار العمليات” في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقال هاغاري: “رئيس الأركان صادق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية (غزة)”.

وأردف “يتحضر للخطوات التالية للحرب في قطاع غزة”، رغم مطالبات دولية بوقف إطلاق النار.

وأضاف: “أكملنا هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد حماس لتدمير البنية التحتية لها”.

وأشار هاغاري، إلى أن “هناك دائما قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للخطوات التالية في الحرب”.

وتابع حديثه: “لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، إذا كانت هناك أي تغييرات، فسوف نقوم بالتحديث فورًا بمسؤولية وشفافية”.

2024-04-21 / 20:54
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