فيديو” يتسبب في توقيف جانحين وهما يحملان سلاح ابيض

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الدشيرة انزكان ، يوم امس السبت، من توقيف جانحين اثنين، كانا قد ظهرا في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التراسل الفوري ، وهما يحملان سلاح ابيض من الحجم الكبير وكلب من فصيلة شرسة بالشارع العام ، في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص وسلامتهم .

يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وعدم الامتثال ومحاولة الإيذاء العمدي لعناصر الشرطة.

وقد مكنت الأبحاث التي باشرتها مصالح الامن من التعرف على هوية المشتبه فيهما ، الذي جرى توقيفهما وإخضاعهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.