لاحقه الى الحمام.. الفنان عمرو دياب يهاجم معجبا

2024-04-21 / 20:16
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد انفعال النجم المصري عمرو دياب، في وجه بعض المعجبين الذين لاحقوه إلى دورة المياه، خلال ثهابه إليها في حفل زفاف نجل المطرب المصري محمد فؤاد.

وقال دياب غاضباً من ملاحقيه: “انت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟”.

هذا واحتفل محمد فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن، ليلة الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

2024-04-21 / 20:16
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