رسميا: عدم إقامة المباراة بعد رفض النهضة البركانية لـ”قميص الكابرانات”

2024-04-21 / 19:54
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رفض فريق نهضة بركان لعب مباراته أمام “اتحاد العاصمة”، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بأقمصة بديلة صنعتها الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتشبت نادي نهضة بركان بقميصه الرسمي الذي يضم الخريطة الكاملة للمملكة المغربية.

هذا ويشار الى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للكرة، صباح اليوم، من أجل مراجعة قرار السماح لنهضة بركان بمواجهة اتحاد العاصمة بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة.

وقد تم رفض استئناف الاتحاد الجزائري وتأييد قرار لجنة الأندية التابعة للكاف، الصادر أمس، الذي يتضمن مناصرة لموقف نهضة بركان، وتأكيدا لشرعية ارتدائه لأقمصة تحمل خريطة المغرب، بما أن الكاف نفسها سبق وصادقت على تصميم ومضمون الرسومات الموجودة على الأقمصة منذ بداية الموسم.

2024-04-21 / 19:54
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