“تفكير خردة ” .. الاتحاد الجزائري يقتني أقمصة جديدة لنهضة بركان!!
عن هبة سبور
أوردت صحيفة “النهار” الجزائرية تصريحا لوليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقول فيه بأنه تم اقتناء أقمصة جديدة لنهضة بركان، من أجل تأمين خوض مباراته ضد إتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وتابع صادي، في التصريح ذاته، بأنه حتى وإن خاض نهضة بركان مباراة اليوم بالأقمصة الجديدة، فإن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام الفريق المغربي بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة.
ولم تقف تصريحات رئيس “الفاف” عند هذا الحد، حيث هدد الرجل نفسه، حسب الصحيفة الجزائرية، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
ومعلوم أن الجمارك الجزائرية قامت باحتجاز اقمصة فريق نهضة بركان في مطار هواري بومدين بسبب حملها لخريطة المغرب، بعدما تم احتجاز مكونات الفريق المغربي لعدة ساعات داخل المطار بسبب خريطة بلادنا.
11 تعليقات
اقتناء،ومنتخبهم لا يمتلك اقمصة اوريجنال اصلية،طابورستان
المشكل الكبير للمرض المزمن والعويص الذي أصبح ملازما للجزائريين هو أن مرضهم استعصى ولا يستجيب لا للعلاج، ولا لدعاء، وربما سيدخلون في غرفة العناية المركزة فقط لأخد مسكنات فقط لتخفيف الألم.
ما بغينا صدقة حد. الدراري باغا تلعب بديالها
راه يبقى غير المستوى حتى و ان قصرت اذناه…نفس الكائن صرح البارحة ان ملف الاقمصة قد طوي نهائيا…نفس التصريح بعد قضية المباني الدبلوماسية
يجب إغلاق القنصليات المغرب بالجزائر و ازالة مناطق المرور بين المغرب والجزائر نهائياً
المغرب عقدة الجزائر من الكبير إلى الصغير.
مرة أخرى ارسموا خريطة المغرب فجميع ملابس الاعبين حتى منها والحقاءب و الهواتف ..لكي لا يجد هؤلاء الحمقى ما يصادرون من الاعبين فإن اوقفوهم تحسب عليهم لانهم ليست فيهم لا ايمان لا روح رياضية لعنة الله عليهم الى يوم الدين
فريق النهضة يجي بحالو ما بقات هدرة مع الحيوانات لم اصلهم الحضارة بعد وانه لا يجب الخلط بين الرياضة و السياسة انشري
هذا اكبر دليل على ان الجزائر هي الطرف الوحيد في افتعال مشكل الصحراء المغربية.
اتمنى ان يتم تجهيز طابع الدخول إلى بلادنا الحبيب المغرب الجميل يحمل صورة الخريطة المغربية الحقيقية من طنجة إلى الكويرة لتبقى مرسومة عند لاعبين الجزائر و الطاقم الجزائري في جواز سفرهم عند مباراة الإياب. ان شاء الله
ان شاء الله سيذوق الطغاة من حكام الجزائر من نفس كأس الانفصاليين.
: ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ، كما قال تعالى : ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) [ غافر : 52 ] وفي الصحيح : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة “