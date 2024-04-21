جياني إنفانتينو يحل بالمغرب

2024-04-21 / 16:23
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حل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، لحضور نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة.

ووجد إنفانتينو في استقباله كلا من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

2024-04-21 / 16:23
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‫3 تعليقات

  2. نتمنى من كل الصاهرين علا هدا الاستقبال الكروي ان تكون الملاعب المحتضنة لها بجميع متطلباتها والنجاح للجميع

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  3. المزيد من التقدم والازدهار والمزيد من التالق والنجاح في هدا المجال الكروي لكرة القدم في الملاعب المغطات

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