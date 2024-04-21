أمين عدلي: “تحقيق الثلاثية سيكون أمرا رائعا”

هبة بريس _ وكالات

أكد الجناح الدولي المغربي بنادي باير ليفركوزن أمين عدلي في حديث لوكالة فرانس برس السبت أن تحقيق الثلاثية (الكأس المحلية ومسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”) بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الألماني لكرة القدم “سيكون أمرا رائعا” بالنسبة للنادي الذي خاض موسما “لا يمكن لأحد أن يتخيله”.

كيف شعرت بهذا اللقب الأول لفريقك في البطولة الألمانية؟

“لقد كان ذلك انفراجا كبيرا. كل ما فعلناه خلال الموسم تمت مكافأته. احتفلنا بهذا اللقب في ذلك الوقت، في الملعب مع المشجعين، ثم في وقت لاحق من المساء بين اللاعبين. لكن الموسم لم ينته بعد. نحن نعلم أيضا أن لدينا مباريات مهمة قادمة بسرعة كبيرة. لعبنا الخميس إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ضد وست هام الانكليزي (تعادل 1-1، وتأهل الى نصف النهائي لفوزه 2-0 ذهابا) وكان علينا العودة إلى العمل بسرعة. (شخصيا) الأجواء التي شهدتها الاحتفالات كانت رائعة، كان أصدقائي وعائلتي حاضرين في الملعب، لكن مثل زملائي في الفريق، كان في مخيلتي أيضا أن المباراة الأخيرة في موسمنا هي نهائي كأس ألمانيا الذي تأهلنا إليه (25 ماي ضد كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية)”.

هل كان من السهل العودة إلى العمل؟

“عادة، هناك شكل من أشكال تخفيف الضغط ولكن لدينا مجموعة طموحة، والمدرب (الاسباني شابي ألونسو) يدفعنا لأن الجميع يدرك أنه يمكننا البحث عن المزيد، وهذا التصميم هو الذي جعل نتائج المباريات تصب في صالحنا. في وست هام، لم نكن بالضرورة جيدين جدا في نصف الساعة الأولى، لكننا لم نستسلم، واصلنا التقدم وانتهى بنا الأمر بخطف التعادل”.

المباراة النهائية في الدوري في 18 ماي، ونهائي كأس ألمانيا بعدها بسبعة أيام، ونهائي الدوري الأوروبي في حال تأهلتم سيكون في 22 منه… قد يكون هذا الأسبوع مجنونا…

“نعلم تاريخ آخر مباراة لنا نعم، لكننا نركز على مباراة (الأحد) ضد دورتموند. في غرفة الملابس، نفعل ما فعلنا طوال الموسم: مباراة تلو الأخرى، وهذا ما حدث. لقد حققنا نجاحا كبيرا ونريد الفوز في كل مباراة نلعبها”.

هل هدفكم إنهاء الموسم بدون هزيمة؟

“لا، هذا ليس شيئا نتحدث عنه. نريد أن نقدم أداء جيدا معا في نهاية كل أسبوع. لا نأخذ أي مباراة باستخفاف. هناك بالتأكيد فرق يمكنها الاسترخاء في مسابقة الكأس، ولا تجعل من الكأس و”يوروبا ليغ” هدفا ولا يخوضونها بكل قواهم. هذه ليست حالتنا: لقد لعبنا جميع مبارياتنا بجدية كبيرة، الموسم لا يصدق، عظيم، لكننا لا ندرك ما نحن بصدد تحقيقه”.

ماذا يمكنك أن تقول عن شابي ألونسو، مدربك؟

“إنه مدرب شاب، يتمتع دائما بروح اللاعب. لقد مر وقت قصير منذ أن أنهى مسيرته كلاعب. إنه يعرف كيف تعمل غرفة الملابس، ويثق في اللاعبين، ويستشيرنا كثير ا. يعلم أنه إذا أردنا تحسين أدائنا، فيجب علينا أن نكون جديين في حياتنا كما هو الحال في الملعب. لقد نجح في نقل هذا المطلب. لديه الكثير من الأفكار ومعرفة مثبتة بكرة القدم. مزيج من كل هذه الأمور جعله يحقق هذا النجاح”.

كيف رأيت قراره بالبقاء في النادي الموسم المقبل رغم العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية كثيرة؟

لقد كان الأمر انفراجا للجميع لأن الجميع يتعاملون معه بشكل جيد، والأهم من ذلك أنه قال إنه باق معنا، نحن اللاعبون، إنه أمر جيد جدا”.

ما هو هدفك في نهاية الموسم؟

“لقد توجنا بلقب أبطال ألمانيا، وصلنا إلى نهائي الكأس، وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي ولدينا رغبة واحدة فقط هي الذهاب بعيدا في المسابقتين الأخيرتين. نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة. تحقيق الثلاثية سيكون رائعا”.

حتى لو لم ينته بعد، هل كنتم تتخيلون تحقيق موسم مثل هذا؟

“بعد بضع مباريات في البطولة، ووصول اللاعبين الجدد الذين كانوا يتأقلمون بشكل جيد، شعرنا بشيء ما يحدث. كنا نعلم أن لدينا فريقا جيدا وأنه يمكننا القيام بشيء رائع. ولكن لهذه الدرجة؟ لا! لم يتخيل أحد موسما مثل هذا. ولم نتوقع أننا سنخوض 44 مباراة من دون هزيمة حتى الان