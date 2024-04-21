Real Madrid players celebrate after wining the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, England, Wednesday, April 17, 2024. (AP Photo/Dave Thompson)

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل “مواجهة الكلاسيكو”

2024-04-21 / 16:02
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشفت أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد تعرض للإصابة، ويتعلق الأمر بفيرلاند ميندي.

وكتب جييرمو راي، مراسل صحيفة “ذا أتلتيك” المتخصص في تغطية أخبار ريال مدريد: “تغيب فيرلاند ميندي عن المشاركة في المران الأخير لريال مدريد بسبب معاناته من حمل بدني زائد”.

وأضاف راي، عبر حسابه بموقع “إكس”: “مسؤولو ريال مدريد يقولون إن ميندي غير مستبعد حتى الآن من مباراة الغد”.

وكان فيرلاند ميندي قد شارك في مباراتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة خلفه في الوصافة بـ70 نقطة

2024-04-21 / 16:02
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