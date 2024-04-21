درك الدريوش يفك لغز اختفاء ثلاث تلميذات
تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية اقليم الدريوش ، من فك لغز اختفاء ثلاث تلميذات يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية (بن الطيب) بجماعة امهاجر بنفس الإقليم، بعدما أشعرت أسرهم السلطات الأمنية بعدم رجوعهن إلى منازل عائلاتهن .
وفور التبليغ عن هذا الحادث ، باشرت عناصر الدرك الملكي بمركز “بني وليشك” أبحاثها من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية اختطاف، او مغادرة طوعية، وذلك يوم امس السبت .
وانتهت أبحاث الدرك الملكي بالعثور على التلميذات الثلاث بجماعة تارجيسيت، حيث كانت التلميذات قد قررن طواعية السفر لوحدهن، بعدما استقللن حافلة من مدينة الدريوش باتجاه طنجة، لكن تحرك الدرك توصل إلى وجود الفتيات بتارجيسيت التي تم ضبطهن بها.
وبناء على تعليمات للنيابة العامة توجهت عناصر الدرك الملكي إلى مركز تارجيست حيث تم العثور على التلميذات بتنسيق مع الدرك المحلي بتارجيست، حيث جرت عملية استلام الفتيات الثلاث وإعادتهن لأسرهن .
تصريحات التلميذات للمحققين ، قالت ان حب الاستكشاف والرغبة في تغيير الأجواء هو ما دفعهن إلى خوض مغامرة السفر لوحدهن بعيدا عن المنطقة التي يقطن بها.
5 تعليقات
يجب علا الاباء بي مصاحبة ابنائهم في بعض الضغوطات التي يمرون بها في حياتهم الدراسية وحتى حياتهم العادية لسن في عهد الجاهلية
مادامو اخطو هده الخطوة من التغيير علا حد قولهم كان عليهم باخبار اهلهم علا الاقل اللهم اهدي شبابنا علا مايزعمون بفعله
سياتي يوم عليهم ويتزوجون ويلدون ويجربون حرقة ابائهم عليهم كانو علا الاقل اشعار ابائهم بخطوتهم هاته
للاسف متل هاته الافعال التي خطوها هاته التلميدات كان يكون هناك قانون يعاقب من يلتجىء لمتل هاته الافعال الله اعلم بماكان يروج بعقولهم لم اقتنع بالتصريحاتهم للاسف
لم يفكرو في ابائهم وقلقهم عليهم للاسف جيل صاعد منهم قليل الرحمة لايفكر الا في نفسه اللهم اغفر لنا واسمح لنا من ابائنا ومنهم امهاتنا