درك الدريوش يفك لغز اختفاء ثلاث تلميذات

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية اقليم الدريوش ، من فك لغز اختفاء ثلاث تلميذات يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية (بن الطيب) بجماعة امهاجر بنفس الإقليم، بعدما أشعرت أسرهم السلطات الأمنية بعدم رجوعهن إلى منازل عائلاتهن .

وفور التبليغ عن هذا الحادث ، باشرت عناصر الدرك الملكي بمركز “بني وليشك” أبحاثها من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية اختطاف، او مغادرة طوعية، وذلك يوم امس السبت .

وانتهت أبحاث الدرك الملكي بالعثور على التلميذات الثلاث بجماعة تارجيسيت، حيث كانت التلميذات قد قررن طواعية السفر لوحدهن، بعدما استقللن حافلة من مدينة الدريوش باتجاه طنجة، لكن تحرك الدرك توصل إلى وجود الفتيات بتارجيسيت التي تم ضبطهن بها.

وبناء على تعليمات للنيابة العامة توجهت عناصر الدرك الملكي إلى مركز تارجيست حيث تم العثور على التلميذات بتنسيق مع الدرك المحلي بتارجيست، حيث جرت عملية استلام الفتيات الثلاث وإعادتهن لأسرهن .

تصريحات التلميذات للمحققين ، قالت ان حب الاستكشاف والرغبة في تغيير الأجواء هو ما دفعهن إلى خوض مغامرة السفر لوحدهن بعيدا عن المنطقة التي يقطن بها.