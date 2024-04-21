الدفاع المدني يعلن اختفاء 2000 فلسطيني

2024-04-21 / 14:37
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أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، بأن هناك 2000 مواطن مختفٍ عقب انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وأشار بصل في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إلى انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس، مبينا أنه يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر، وأكد أن العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.

وأشار بصل الى أن، ما يحدث بالقطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، مشيرا الى أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

2024-04-21 / 14:37
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