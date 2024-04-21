السلطات الإسرائيلية تتهم شقيقة إسماعيل هنية بالتحريض ومساندة “الإرهاب

2024-04-21 / 12:25
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قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد صباح عبد السلام هنية (57 عاماً) من تل السبع في النقب داخل أراضي 48، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، بتهم التماهي مع “منظمة إرهابية والتحريض”.

وتشير لائحة الاتهام الإسرائيلية التي قدّمها المحامي تسيون كينان من النيابة العامة لواء الجنوب، إلى أنه، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت صباح هنية عشرات رسائل الواتساب، بما في ذلك إلى شقيقها، تضمّنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال “حماس” التي حصلت في السابع من أكتوبر.

وفي اليوم التالي، وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت “المتهمة” رسالةً أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: “أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة: اللهم فرّقهم، وفرّق بينهم، واجعل تدبيرهم بهدمهم، وهدم بنيانهم، وتغيير حالهم، وقرب نهايتهم، واقطع حياتهم، واشغلهم بجثثهم،.. اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم، ولا تترك منهم أحداً يا الله. اللهم افعل في ذبحهم، وابعد عنّا شرّهم يا الله. …وصلى الله على محمد، وعلى أمّة محمد”.

2024-04-21 / 12:25
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