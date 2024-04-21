في غياب تدخل ردعي…منتخب حزبي يلوث البيئة بفاس

هبة بريس _ فاس

عاينت عدسة “هبة بريس” تصاعد دخان يومي كثيف من أحد معامل الحي الصناعي سيدي ابراهيم بمدينة فاس، ما أدى بطاقم الجريدة الإستقصائي الى التحري في الأمر والاقتراب من محيط المعمل المعني ، حيث كانت المفاجأة صادمة ، إذ كلما اقتربت من محيط هذا المعمل إلا وضربتك موجات من الروائح الكريهة التي تزكم الانوف.

الأمر يتعلق بمعمل متخصص في صناعة الزيوت حيث تتسبب عملية حرق الفيتور وتعصيره في انبعاث دخان وغازات كريهة الرائحة الشي الذي يلحق اضرار كبيرة بالبيئة والهواء والنظام الايكولوجي.

تُؤثر انبعاثات دخان هذا المصنع على صحة السكان، وذلك عند التعرض المباشر للهواء الملوث بالدخان ، الذي يسبب انخفاض وظائف الرئة لدى الإنسان، بالإضافة إلى ارتفاع حالات السعال الجاف بين الأطفال، كما يتسبب هذا التلوث بأعراض صحية كثيرة منها تهيج الجهاز التنفسي، كما يمكن أن يفاقم حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية لدى المصابين، ويؤثر غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من دخان المصانع سلباً على نظم القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي المركزي، يأثر هذا المصنع على المناخ بشكل عام.

هذا وقد أكد مواطنون يقيمون بجوار المعمل المذكور بسيدي ابراهيم ، أن الروائح التي ترد عليهم من المعمل تنغص عليهم حياتهم وتضر وتلحق أضرارا جسيمة للافراد الذين يعانون من الحساسية كما تلوث مناخهم ..

وتساءل ذات المواطنين أين سمفونية توصيات الكوب وأين هي مبادئ وقواعد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، مناشدين الوزير لفتيت و السلطات المختصة بولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس وعلى رأسهم الوالي زنيبر والمسؤولين معه حسب إختصاصاتهم إلى التدخل العاجل لرفع الضرر عنهم وإغلاق هذا المعمل بسبب الضرر الذي يلاحق الساكنة ومصالح البيئة والحهات المسؤولة في خبر كان؟

الشيء الذي يثير مرة أخرى سؤال تضارب المصالح ، إذ كيف يعقل لشخص ينتهك مواثيق البيئة وطنيا ودوليا ويعتدي عليها ويلحق أضرارا جسيمة بمجمع سكني كبير ، أن يكون منتخب حزبي بأحد الأحزاب بفاس ، مما يستدعي فتح تحقيق معمق من وزارة الداخلية .