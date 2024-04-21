ماراطون الرباط الدولي.. العداءة المغربية رحمة الطاهري تحرز اللقب
أحرزت العداءة المغربية رحمة الطاهري، اليوم الأحد، لقب الدورة السابعة للماراطون الدولي للرباط بعد اجتيازها خط الوصول في توقيت ساعتين و25 دقيقة و30 ثانية.
وتقدمت الطاهري على مواطنتها كوثر فركوسي (2 س 25د 35 ث)، والإثيوبية أسيمارايش ناغا (2 س و 26 د و 55 ث).
وبالنسبة للذكور أحرز العداء الإثيوبي أديسو نيغاش واكي، لقب الدورة السابعة لنصف الماراطون الدولي للرباط، قاطعا مسافة السباق في ظرف ساعة واحدة و 00 د و27 ث.
وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للمغربي عمر آيت شيتاشن (1 س و00 د و29 ث) والمغربي هشام أولدها (1 س و00د و57 ث).
9 تعليقات
مبروك عليها
Tebarklah 3liha
Machaellah saraha testahl
كل التوفيق والنجاح في مسيرتها
ألف مبروك لعدءاتنا رحمة الطاهري.
مسيرة حافلة بالعطاء حتى تصل إلى المراتب الأولى على الصعيد العالمي نتمناها للبطلة رحمة الطاهري .
للأسف الشديدة التموينات لم تكن في المستوى المطلوب وان لم نقول شبه منعدمة لهذا يجب على المسؤولين توفير لهم كل الخدمات اللازمة في سباق المارطون
رحمة الطاهري شرفت العمل ورفعة راية المغرب.
البطلة رحمة الطاهري قامت بتسيير السباق بخطة طموحة طاكتيكية مما جعلها تحصل على الرتبة الأولى فألف مبرك لها وبصفة عامة للمعاربة.