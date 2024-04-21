ابن كيران: غزة أعجوبة الزمان وحماس حجة الله على خلقه
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ما يقع في غزة أعجوبة الزمان وحماس حجة الله على خلقه، لأنهم صمدوا في وجه المحتل
وأضاف أن حفظ القرآن الكريم وتعظيم الايمان في الله والأمل في الآخرة وتبسيط الحياة الدنيا في أعينهم، هو الذي جعلهم يصلون إلى هذه البطولة الخيالية، وأظن أن التاريخ سيذكرها لقرون .
وقال ابن كيران، في كلمته خلال اجتماع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمناسبة منتصف الولاية التشريعية،أن حماس هزمت دولة تعتبر خامس دولة من حيث القوة العسكرية بل بدعم وتحالف دولي، مشيرا إلى أن “نتنياهو لم يستطع تحقيق أيا من أهدافه”.
وأشار الأمين العام للحزب، “أنه بالرغم من اختلافنا مع إيران إلا أنه لا يمكننا إلا أن نعترف لهم بعمل إيجابي قاموا به، فقد قامت بردع الصهوينة العالمية وردع التحالف العالمي الذي يريد أن يبيد أهل غزة ويرحل ما بقي منهم ويخرج الفلسطينيين في الضفة الغربية والعرب من أراضي 48، ويريد أن يمددوا ما يسمى بدولة إسرائيل وحديثهم عن النيل الى الفرات فضلا عن هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم”.
3 تعليقات
وابن كيران كثير الكلام لجلب الإهتمام إليه، مستعملا جميع الوسائل من أجل ذلك. لا يترك ولا مجالا دون التدخل فيه
منهجك و منهج حماس هو الدي جر على غزة و على المغرب الويلات عن اي بطولات تتحدت و غزة دمرت و اطفال قتلت و نساء شردت
كفاكم دغدغة لمشاغر الاغبياء لتكسبو اصواتهم و الله لا يهمك سوى انتخابات
اما ايران التي تتكلم وماننا نختلف معها في لوحة تشكيلية هي من قتلت مليون سني سوري و عراقي ومسرحيتهم مع صهاينة مند اربعين سنة تتكرر
تاكدت ان سبب دمار الامة الاسلامية هو هؤلاء المفسدين لا دين نصرو و لا عدو ضحرو يعيشون في شعارات فقط
أي حجة هذه أدت إلى قتل الآلاف و شردت الملايين و أنهكت الأطفال و النساء…و …و…
كما قال نزار قباني في قصيدته ” هوامش على دفتر النكسة” و التي نشرها بعد.نكسة 67.
السر في حياتنا
صراخها أضخم من أصواتنا
و سيوفنا أطول من أجسامنا
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و الله لا يستحي !