استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 9 أطفال بقصف إسرائيلي

2024-04-21 / 10:31
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استشهد 13 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، بقصف إسرائيلي على منزلين شرقي رفح في جنوب غزة، وفق مصادر طبية وبيان للدفاع المدني في القطاع.
وأكدت مصادر طبية، الأحد، ارتقاء “13 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منزلين بمدينة رفح مساء أمس السبت”.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، انتشال عدد من ضحايا قصف جوي إسرائيلي لبناية سكنية شرقي مدينة رفح.

وقال في بيان، إن فرقه انتشلت عددا من ضحايا “استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية من عدة طوابق لعائلة عبد العال، بشارع جورج شرق رفح”.
وأوضح أن فرقه “لا تزال تحاول انتشال عدد من الشهداء والبحث عن مفقودين”.

2024-04-21 / 10:31
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