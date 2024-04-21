إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطيني فانفجرت فيه عبوة ناسفة (فيديو)
أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة “كوخاف هشاهار” بالضفة الغربية، وفقا لما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسعفين.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الرجل، نزل من سيارته على جانب طريق سريع، حيث يوجد علم فلسطيني مغروس على الأرض.
وعندما تقدم للعلم محاولا إزالته، انفجرت العبوة الناسفة فيه.
An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024
4 تعليقات
الله انصر اخواننا
ذلك جزاء ما قام به
اللهم احفظ اهل غزة
تلقى جزاءه على ركل أعز وأغلى علم