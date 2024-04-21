إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطيني فانفجرت فيه عبوة ناسفة (فيديو)

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة “كوخاف هشاهار” بالضفة الغربية، وفقا لما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسعفين.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الرجل، نزل من سيارته على جانب طريق سريع، حيث يوجد علم فلسطيني مغروس على الأرض.

وعندما تقدم للعلم محاولا إزالته، انفجرت العبوة الناسفة فيه.