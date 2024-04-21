طقس الأحد.. نزول أمطار رعدية بهذه المناطق

2024-04-21 / 09:16
8

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار محليا رعدية بكل من الأطلس المتوسط والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والغرب وهضاب والماس والسايس.

كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بباقي السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية ومرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر غبار محليا بالمناطق الشرقية والمناطق الجنوبية للبلاد.
وستهب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمناطق الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 15 و21 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

2024-04-21 / 09:16
8

مقالات ذات صلة

في غياب تدخل ردعي…منتخب حزبي يلوث البيئة بفاس

2024-04-21 / 12:09

مباحثات تجمع الصديقي ونظرائه الأفارقة حول التعاون في المجال…

2024-04-20 / 23:03

اعلام برازيلي : المغرب بصدد أن يصبح “الطريق الجديد…

2024-04-20 / 22:34

انزكان..سيدة تكتشف عدم صحة زواجها بعد مدة من معاشرة…

2024-04-20 / 21:42

مراكش : الدائرة الأمنية الثانية تتصدى للصوص

2024-04-20 / 20:25

لقاء يجمع مسؤولين أمريكين بارزين بسفارة المغرب في واشنطن

2024-04-20 / 20:12

الحسيمة..سبع سنوات سجنا نافذا لمتهم بسرقة وكالة لصرف العملات

2024-04-20 / 19:54

الحكومة الإسبانية تخصص 500 ألف أورو لتحسين العرض الصحي…

2024-04-20 / 19:34

وجدة.. خفض صبيب الماء الشروب من 22 إلى 29…

2024-04-20 / 18:45

تطوان..نقابة تدين “اعتداء شنيع ” على مسؤولة بالمستشفى

2024-04-20 / 18:41

‫8 تعليقات

  6. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى