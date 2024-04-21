طقس الأحد.. نزول أمطار رعدية بهذه المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار محليا رعدية بكل من الأطلس المتوسط والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والغرب وهضاب والماس والسايس.
كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بباقي السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية ومرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر غبار محليا بالمناطق الشرقية والمناطق الجنوبية للبلاد.
وستهب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمناطق الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية للبلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 15 و21 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
8 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على كل هاته التساقطات المطرية الأخيرة..
انتعاش لحقينة السدود والأبار والفرشات المائية..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض
Allah yarhamna ya rebbi
الحمد لله على خيراته