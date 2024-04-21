طقس الأحد.. نزول أمطار رعدية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار محليا رعدية بكل من الأطلس المتوسط والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والغرب وهضاب والماس والسايس.

كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بباقي السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية ومرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر غبار محليا بالمناطق الشرقية والمناطق الجنوبية للبلاد.

وستهب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمناطق الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 15 و21 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.