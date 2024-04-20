انزكان..سيدة تكتشف عدم صحة زواجها بعد مدة من معاشرة زوجها ” المزيف”

2024-04-20 / 21:42
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من غرائب القصص الحياتية التي قد يجد اي شخص غير منتبه ضحية لها ، ما وقع لسيدة تقطن بمنطقة القليعة ضواحي مدينة انزكان ، بعدما وجدت نفسها أنها تزوجت بعقد مزور وعاشرت الزوج تحت سقف منزلهما .

وفي تفاصيل هذه القضية ، ان سيدة في الثلاثينيات كانت قد تعرفت على شخص أربعيني ، وبعد أسابيع من التعارف اتفق الجانبين على إبرام عقد زواج ، فتم الأمر لكن الزوج ، كان قد اعترف للضحية انه يشتغل رجل امن ، دون ان يخبرها بأي مخفر يشتغل ، وكانت تلاحظ بين الفينة والأخرى ” مسدس ” و ” أصفاد ” ، وحتى عقد الزواج هو من ادعى لها انه سوف ينجزه بعد ان سلمته بطاقتها الوطنية وبعض الشواهد الإدارية المتعلقة بابرام العقد.

وبينما كانت الزوجة تبحث في دولاب زوجها ، وجدت ان ” المسدس والأصفاد ” من البلاستيك ، وهو ما جعلها ترجع بالأسطوانة إلى الماضي القريب ، لتجد نفسها ضحية عملية نصب واحتيال من زوجها الذي ادعى لها انه ” شرطي ” .

وبعد ان تأكدت من المعلومات حول زوجها ، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالقليعة ، وبتعليمات من النيابة العامة ، تم توقيف الزوج ، وبعد البحث معه تأكد انه محتال وانتحل صفة شرطي كما وجدت بحوزته على بطاقة مهنية ” مزورة”، للنصب على ضحاياه .

وقد جرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية المثيرة.

2024-04-20 / 21:42
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‫7 تعليقات

  4. الزواج شروطه في الشرع معروفة.
    لو انها صبرت عليه لعله يتقي الله دون ان تغلق عليه وراء القضبان، فقد خسرت مرتين عقد مزور و زوج وراء القضبان.
    النساء ناقصات عقل، اوا بقاي دروك بلا راجل.

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  5. واش نتا بعقلك ول راك تتفلسف.
    تصبر على ماذا.رجل كذب عليها ويشتغل في السرقة والتزوير والتغرير بالضحايا؟؟؟ هل تقبل هذا على اختك؟؟؟

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