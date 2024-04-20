انزكان..سيدة تكتشف عدم صحة زواجها بعد مدة من معاشرة زوجها ” المزيف”
من غرائب القصص الحياتية التي قد يجد اي شخص غير منتبه ضحية لها ، ما وقع لسيدة تقطن بمنطقة القليعة ضواحي مدينة انزكان ، بعدما وجدت نفسها أنها تزوجت بعقد مزور وعاشرت الزوج تحت سقف منزلهما .
وفي تفاصيل هذه القضية ، ان سيدة في الثلاثينيات كانت قد تعرفت على شخص أربعيني ، وبعد أسابيع من التعارف اتفق الجانبين على إبرام عقد زواج ، فتم الأمر لكن الزوج ، كان قد اعترف للضحية انه يشتغل رجل امن ، دون ان يخبرها بأي مخفر يشتغل ، وكانت تلاحظ بين الفينة والأخرى ” مسدس ” و ” أصفاد ” ، وحتى عقد الزواج هو من ادعى لها انه سوف ينجزه بعد ان سلمته بطاقتها الوطنية وبعض الشواهد الإدارية المتعلقة بابرام العقد.
وبينما كانت الزوجة تبحث في دولاب زوجها ، وجدت ان ” المسدس والأصفاد ” من البلاستيك ، وهو ما جعلها ترجع بالأسطوانة إلى الماضي القريب ، لتجد نفسها ضحية عملية نصب واحتيال من زوجها الذي ادعى لها انه ” شرطي ” .
وبعد ان تأكدت من المعلومات حول زوجها ، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالقليعة ، وبتعليمات من النيابة العامة ، تم توقيف الزوج ، وبعد البحث معه تأكد انه محتال وانتحل صفة شرطي كما وجدت بحوزته على بطاقة مهنية ” مزورة”، للنصب على ضحاياه .
وقد جرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية المثيرة.
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب سجنه ..
على النساء المقابلات على الزواج التاكد من صحة العقد..
لنا كامل الثقة في الجهاز القضائي..
الزواج شروطه في الشرع معروفة.
لو انها صبرت عليه لعله يتقي الله دون ان تغلق عليه وراء القضبان، فقد خسرت مرتين عقد مزور و زوج وراء القضبان.
النساء ناقصات عقل، اوا بقاي دروك بلا راجل.
واش نتا بعقلك ول راك تتفلسف.
تصبر على ماذا.رجل كذب عليها ويشتغل في السرقة والتزوير والتغرير بالضحايا؟؟؟ هل تقبل هذا على اختك؟؟؟
الى صاحب التعليق شامس واش من نيتك داوي ولا فيك السخانة عالج راسك حلتك صعيبة
كيف تم العقد بدون حضور الزوجة امام العدلين ،ان في الامر ان