مساعي جزائرية..قيس سعيد يدعو الى لقاء تشاوري حول تكتل ثلاثي بدون المغرب

2024-04-20 / 21:31
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أعلنت الرئاسة التونسية أنه بدعوة من الرئيس قيس سعيد سيقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بزيارة تونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي تحاول من خلاله الجزائر جر البلدان الثلاث الى تكتل هجين .

وتحتضن تونس الاجتماع المقرر يوم الاثنين المقبل بالعاصمة، ويحضرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث ذكر بيان الرئاسة التونسية أن “الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس قيس سعيد، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الثلاثة”.

وعام 1989، أسست الدول المغاربية اتحاد “المغرب العربي” بطموح صنع تكتل اقتصادي وسياسي قوي، لكن وبعد عقود من التأسيس تحول هذه الهيئة من نشاط محدود إلى توقف شبه نهائي. وكان على رأس أسباب الجمود التعنت الجزائري والاطماع التوسعية للنظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية وافتعالها لنزاع الصحراء عبر صنعها كيانا وهميا لازال مدته بالمال والسلاح والارض .

2024-04-20 / 21:31
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