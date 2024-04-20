رئيس اتحاد الكرة الجزائري : الملف طوي ونتوقع أن تجرى المباراة غدا الأحد
علّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الأزمة التي افتعلتها سلطات بلاده خلال نزول نادي نهضة بركان بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.
وصرّح صادي، اليوم السبت: “تابعنا القضية ببالغ الأهمية ونتمنى أن تبقى المباراة في اطارها الرياضي” مضيفا : “بالنسبة لنا هذا الملف طوي، ونتوقع أن تجرى المباراة غدا الأحد، في ظروف عادية إن شاء الله”.
حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” في قرار مباراة اتحاد الجزائر مع نهضة بركان.
وأكد بلاغ للكاف اليوم السبت 20 أبريل الجاري ،شرعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وطالبت الكونفدرالية الإفريقية عبر ذات البلاغ، لكرة القدم السلطات الجزائرية بمطار الهواري بومدين بالإفراج عن الأمتعة الخاصة بفريق نهضة بركان.
وأكدت مراسلة كتابية للكاف الى إدارة نهضة بركان أن الفريق سيلعب غدا بقميصه الرسمي المرصع بالخريطة المغربية، وإلا سيعتبر الفريق المضيف منهزما بقوة القانون.
25 تعليقات
اااااه يا غزة…..
بل ملف الصحراء المغربية الذي طوي. َفنح ملف جديد الا هو دولة القبايل. أرى ماعندكم.
يجب على الجامعة الملكية المطالبة بالتعويض عن الضرر لما لحق فريق بركان من احتجاز في المطار لمدة فاقت 14 ساعة و عن اهانتهم من طرف سلطات الخراءر و عن وصفهم بكلام نابي .
أصغر شركات الأمن الخاص او النظافة في المغرب لا تقع في مثل هذه التصرفات العشوائية وغير محسوبة العواقب.
والأن نفتح ملف الصحراء الشرقية