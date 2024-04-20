رئيس اتحاد الكرة الجزائري : الملف طوي ونتوقع أن تجرى المباراة غدا الأحد

علّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الأزمة التي افتعلتها سلطات بلاده خلال نزول نادي نهضة بركان بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وصرّح صادي، اليوم السبت: “تابعنا القضية ببالغ الأهمية ونتمنى أن تبقى المباراة في اطارها الرياضي” مضيفا : “بالنسبة لنا هذا الملف طوي، ونتوقع أن تجرى المباراة غدا الأحد، في ظروف عادية إن شاء الله”.

حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” في قرار مباراة اتحاد الجزائر مع نهضة بركان.

وأكد بلاغ للكاف اليوم السبت 20 أبريل الجاري ،شرعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وطالبت الكونفدرالية الإفريقية عبر ذات البلاغ، لكرة القدم السلطات الجزائرية بمطار الهواري بومدين بالإفراج عن الأمتعة الخاصة بفريق نهضة بركان.

وأكدت مراسلة كتابية للكاف الى إدارة نهضة بركان أن الفريق سيلعب غدا بقميصه الرسمي المرصع بالخريطة المغربية، وإلا سيعتبر الفريق المضيف منهزما بقوة القانون.