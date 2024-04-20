فرحات مهني يعلن من أمام مقر الأمم المتحدة استقلال القبائل عن الجزائر بشكل رسمي
في تمام الساعة 18:57 بتوقيت القبائل، أعلن فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (الماك)، استقلال دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال مهني في كلمته: “أعلن، باسم الشعب القبائلي، عن إعادة ميلاد دولة القبائل إلى الأبد على الساحة الوطنية والدولية.”
ومن شأن هذا الاعلان التاريخي أن يمنح دولة القبايل الشرعية اللازمة للبحث عن تقرير مصيرها استقلالا عن النظام الجزائري ، وستصبح المهمة المقبلة للحكومة القبايلية البحث عن الاعتراف الدولي اللازم.
13 تعليقات
نحن مع دولة القبايل الحرة .
الدول تتوحد لتكون كتل قوية والعرب يسعون التشتت والتفرقة لتسهل اهانتهم واستعبادهم وسرقة ثرواتهم.
كل من يدعو للتفرقة هو عميل موظف عند أعداء الوحدة والتعاون
حكومة جزائرية فاشلة بعقلية ستالينية لينينية متحجرة تقود دولة الجزائر الفرنسية للانتحار و الحرب الأهلية
كل الدعم والمساندة للقبائل..
عاشت القبائل حرة
ضربة موجعة لنظام العسكر..
القبايل دولة مستقلة بذاتها..
ما عسانا إلا أن نقول لاحول ولا قوة إلا بالله، نحن ننتظر وحدة الشعوب من أجل رفاهيتها و ازدهارها و هؤلاء يريدون تمزيق المنطقة، لا نريد مغربا بلا صحرائه و لا جزائر بدون منطقته القبايلية. بداية التفتيت و الانقسامات و النعرات، حفظ الله الأمة الإسلامية
سيكون المغرب اول المعترفين ههههه
نرجوا لهم التوفيق والنجاح عسى أن ينسى الكابرانات المغرب .
دولة القبائل الشقيقة تستحق كل الدعم والمساندة.اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.عاشت حرة أبية إلى يوم يبعثون.لكم كل الحب والتقدير يانشاما الجزائر.
لايجب ان يكون المغرب اول المعترفين باستقلال القباءل ٍسينتظر حتى تعترف اغلب الدول الكبرى امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وجميع الدول العربية .وخصوصا دول الخليج لثقل وزنها في العالم العربي.
يجب تأسيس جيش التحرير واعلان الكفاح المسلح ضد العسكر الجزاءري