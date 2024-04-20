فرحات مهني يعلن من أمام مقر الأمم المتحدة استقلال القبائل عن الجزائر بشكل رسمي

في تمام الساعة 18:57 بتوقيت القبائل، أعلن فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (الماك)، استقلال دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مهني في كلمته: “أعلن، باسم الشعب القبائلي، عن إعادة ميلاد دولة القبائل إلى الأبد على الساحة الوطنية والدولية.”

ومن شأن هذا الاعلان التاريخي أن يمنح دولة القبايل الشرعية اللازمة للبحث عن تقرير مصيرها استقلالا عن النظام الجزائري ، وستصبح المهمة المقبلة للحكومة القبايلية البحث عن الاعتراف الدولي اللازم.