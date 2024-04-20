الحكومة الإسبانية تخصص 500 ألف أورو لتحسين العرض الصحي بالمغرب

قالت مصادر صحفية إسبانية أن حكومة مدريد ، خصصت دعما ماليا مهما لتحسين طب الأسرة في المغرب خلال السنوات المقبلة .

وبحسب صحيفة “the objective ” أن قيمة هذا الدعم الذي تم رصده لتدعيم وتطوير طب الأسرة في المغرب، تصل إلى 500 ألف أورو مشيرة إلى أن الهدف من هذا المشروع يكمن بشكل أساسي في تعزيز المهارات الإدارية والسريرية للمشتغلين في القطاع.

وتابع المصدر ذاته إلى أن هذا المبلغ رصد من قبل مؤسسة CSAI، التابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن هذه المساهمة تم تدعيمها من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية حيث تمت المصادقة على هذا الدعم، في نونبر من عام 2021، مع فترة تنفيذ مدتها 36 شهرًا، من 1 فبراير 2022، إلى 31 يناير 2025.