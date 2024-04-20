استقلاليات الناظور يُكرمن مضيان

حضي نورالدين مضيان، القيادي بحزب الاستقلال بتكريم من قبل استقلاليات الناظور ، نظير ما اعتبرته القيادة النسائية ” حرصه الدائم على المشاركة السياسية للنساء كعنصر اساسي ومهم في المشهد السياسي بجانب الرجل”.

وجاء هذا التكريم بمناسبة ترأس نور الدين مضيان للمؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بالناظور استعدادا للمؤتمر الثامن عشر للحزب المنعقد ايام 26/27/28 من شهر ابريل الجاري بمدينة بوزنيقة.

وسبق لرفيعة المنصوري القيادية لحزب الاستقلال أن وضعت شكاية بنور الدين مضيان تتهمه من خلالها بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وفي نفس السياق، أعلنت الوزيرة والقيادية السابقة في حزب الاستقلال، ياسمين بادو، تضامنها مع المنصوري، بسبب ما قالت أنها تعرضت له من طرف مضيان، حيث استعمل ضدها “العنف اللفظي والنفسي”.