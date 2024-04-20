مــ..ــصرع 58 شخصا على الأقل بحادث غرق في إفريقيا الوسطى

لقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم بحادث غرق في إفريقيا الوسطى، السبت، حسبما أفادت وكالة “فرانس بس”.

وظهر في فيديو منتشر على منصة “إكس”، قارب كبير مصنوع من الخشب على متنه عشرات الأشخاص.

وبعد دقائق من انطلاقه عبر نهر أوبانجوي، أحد روافد نهر الكونغو، غرق القارب وسقط جميع من كان على متنه في الماء.

وتعالت أصوات من كانوا على ضفاف النهر من هول المشهد، وبدأ الناس رحلة محاولة إنقاذ الغارقين في الماء.

وقال بعض المتابعين على “إكس”، إن القارب كان يضم 250 شخصا متجهين لحضور جنازة.