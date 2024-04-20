وجدة.. خفض صبيب الماء الشروب من 22 إلى 29 أبريل الجاري

2024-04-20 / 18:45
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أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، أن صبيب الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة، سيعرف ابتداء من يوم 22 أبريل الجاري، انخفاضا قد يصل إلى حد الانقطاع في بعض الأحياء.

وذكرت الوكالة في بلاغ، أمس الجمعة، أن هذا الانخفاض يأتي في إطار أشغال تجديد قناة الجر انطلاقا من سد مشرع حمادي، حيث سيتم القيام بأشغال ربط الشطر الأخير من القناة ابتداء من الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الانخفاض في صبيب الماء الشروب، سيحدث ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السادسة من صبيحة اليوم الموالي، على أن يعود توزيع الماء الصالح للشرب تدريجيا إلى حالته الطبيعية ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل الجاري.

وبعد أن عبرت، بالمناسبة، عن شكرها لزبنائها على تفهمهم، دعت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ساكنة مدينة وجدة إلى ترشيد الماء والاقتصاد في استعماله في ظل هذه الظرفية الخاصة.

2024-04-20 / 18:45
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