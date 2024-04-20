سجن سطات يبلغ النيابة العامة بضبط 4 أقراص مهلوسة وقطع صغيرة من المخدرات

أفادت إدارة السجن المحلي علي مومن بسطات، اليوم السبت، بأنها ضبطت، على إثر تفتيش مباغت لعدد من الغرف، أربعة أقراص مهلوسة وقطعا صغيرة من المخدرات، مبرزة أنها قامت على الفور بإبلاغ النيابة العامة المختصة التي أعطت أوامرها بتعميق البحث.

وذكرت المؤسسة، في بيان توضيحي، أنه عكس ما تم ترويجه من طرف بعض المواقع الإخبارية “من معطيات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص ضبط ممنوعات” بالسجن المحلي علي مومن بسطات، “قامت إدارة هذه المؤسسة بتاريخ 28 مارس 2024 تحت إشراف مدير المؤسسة بتفتيش مباغت لعدد من الغرف، حيث تم ضبط أربع حبات من الأقراص المهلوسة وقطع صغيرة من المخدرات”، مسجلة أنها “قامت إثر ذلك، وعلى الفور بإبلاغ النيابة العامة المختصة التي أعطت أوامرها بتعميق البحث، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، قبل أن يتم تقديم السجناء المتورطين رفقة أحد الموظفين أمامها بتاريخ 20 أبريل 2024”.

وأكدت إدارة المؤسسة، يضيف المصدر ذاته، أنها ستظل حريصة على تحقيق أعلى مستوى من اليقظة الأمنية لمنع تسريب كل ما من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها.