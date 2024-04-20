“الأمر يتعلق بمزاجية دولة أو جنونها”.. صامد غيلان يعلق على واقعة فريق نهضة بركان

رباب نوي – هبة بريس

علق صامد غيلان الإعلامي بالقناة الثانية، عبر خاصية سطوري على صفحته الرسمية ب “انستغرام “، على واقعة احتجاز لاعبي فريق نهضة بركان بمطار الهواري بومدين بالجزائر، قائلا إن هذا الأمر تعدى حدود خرق سافر للقوانين إلى مزاجية دولة أو جنونها.

واستنكر صامد غيلان منع فريق لكرة القدم من دخوله الأراضي الجزائرية، بسبب ارتدائه لأقمصة تحمل خريطة بلاده.

ولقى شريط فيديو الإعلامي غيلان استحسانا من قبل نشطاء السوشل ميديا، وتمت مشاركته على نطاق واسع.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الجزائر تقوم بسقطة أخرى تضرب فيها الأعراف الديبلوماسية، بعد احتجازها لفريق نهضة بركان ومصادرتها لأمتعته بمطار بومدين، بسبب ارتداء لاعبي الفريق البرتقالي لأقمصة تحمل خريطة المغرب.