اليونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة

2024-04-20 / 16:48
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هبة بريس – وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، السبت، إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنغرام، إن “إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة”.

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس، أن “قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع”.

وأشارت إلى أن “نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع”.

2024-04-20 / 16:48
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