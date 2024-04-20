“الشيخ سار” يطلق تطبيقا للزواج ويلزم المنخرطين بأداء 300 درهما

رباب نوي – هبة بريس

أطلق اليوتوبرز إلياس الخريسي الملقب ” بالشيخ سار”، بحر هذا الأسبوع، تطبيقا للتعارف بغرض الزواج باسم ” المعقول”، وخلق هذا التطبيق جدلا على منصات التواصل الإجتماعي.

واعتبر العديد من نشطاء السوشل ميديا أن هذا التطبيق يمثل استغلالا صارخا للدين لجني أرباح مادية.

كما جر تطبيق ” المعقول ” انتقادات لاذعة على “الشيخ سار”، خصوصا بعدما اشترط هذا الأخير سومة مالية للإنخراط تقدر قيمتها ب 100 درهم للنساء و 300 درهم للرجال.

ويلزم التطبيق المثير الراغبين في الإنخراط بملأ استمارة يجيبون فيها على السن والدخل المادي والمواصفات الجسمانية والسكن وكذا الجانب الصحي.