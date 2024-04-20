احتجز سيدة وهدد بالاعتداء عليها.. الدرك الملكي بزايو يطيح بمبحوث عنه وطنيا

محمد منفلوطي- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المركز الترابي والمركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بزايو تمكنت من إلقاء القبض على شاب عشريني بعد مطاردة هوليودية، وهو من ذوي السوابق ومحكوم غيابيا بسنة سجنا نافذة، حيث تمت الإطاحة بمرافقه ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

وجاء توقيف المشتبه فيهما بعد محاولات رصد وتتبع ومطادرة جاءت على توجه الموقوفين الاثنين على متن دراجة نارية صوب دوار “البرارك” بأولاد ستوت، ليقوما هناك باعتراض سبيل مواطن وسرقة هاتفه النقال، والاعتداء عليه بسكين من الحجم الكبير متسببين له في جروح بليغة.

وبعد عمليتهما الإجرامية، فر الصديقان على متن دراجتهما النارية، قبل أن يتم إلقاء القبض على سائق الدراجة، والذي يوجد حاليا لدى الدرك الملكي بزايو، فيما فر الجاني الرئيسي إلى وجهة غير معلومة.

عناصر المركز الترابي التابعة لسرية الدرك بزايو قامت بجمع معطيات ومعلومات حول الشخص الهارب، ليتبين لها أنه عنصر خطير من ذوي السوابق لأجل السرقة، كما أنه محكوم بسنة سجنا نافذة.

عقب ذلك، كثفت عناصر الدرك الملكي من تحركاتها، وبناء على إخبارية في الموضوع تبين لها أن المعني متحصن داخل منزل بالقرب من حي أولاد اعمامو تقطن فيه والدته، ليتم التحرك هناك بعد تعزيزات مهمة بعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي والمركز القضائين حيث تمت محاصرة المنزل الذي تحصن فيه وظل يقاوم مقاومة شديدة قفز من خلالها إلى سطح إحدى المنازل غير أنهم ووجهوا بمقاومة شديدة، وبعد مدة فر المعني عبر سطح المنزل صوب منزل آخر، حيث قام بتهديد سيدة متواجدة هناك بتعريضها للاعتداء إن هي فتحت الباب لعناصر الدرك، غير أن خطة محكمة مكنت من تضييق مكان تواجد المعني ما سَهّل عملية إلقاء القبض عليه.